В Мурманском областном краеведческом музее – новая выставка «Курс на Северный полюс»

Депутат регионального парламента Лариса Круглова приняла участие в церемонии открытия экспозиции.

– Выставка приурочена к одному из знаковых событий в истории освоения Арктики – 50-летию подъёма государственного флага СССР на атомном ледоколе «Арктика» и рассказывает о жизненном пути первого капитана этого судна — Юрия Сергеевича Кучиева, – отметила парламентарий. – Уверена, что представленные здесь уникальные фотографии, рисунки и экспонаты вызовут большой интерес у жителей и гостей Мурманской области. Кроме того, посещение экспозиции – прекрасный повод побывать в областном краеведческом музее, который вновь работает в своём историческом здании.

Выставка «Курс на Северный полюс» будет работать с 25 апреля до 26 июня. Она освящает важные моменты биографии первого капитана атомного ледокола «Арктика» – Юрия Сергеевича Кучиева, под руководством которого 17 августа 1977 года впервые в мире атомный ледокол достиг географической точки Северного полюса.

На выставке представлены рисунки художника А. Вахрамеева, фотографии легендарных судов: ледокола «Ермак», атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика», личные вещи и документы Ю.С. Кучиева.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32408/