В Мурманском областном краеведческом музее на работу «прияли» робота-экскурсовода

Робот, прибывший в заполярную столицу из Перми, будет работать в зале «Природа Мурманской области» Мурманского областного краеведческого музея. Новый экскурсовод сможет не только ответить на вопросы посетителей, но даже спеть или станцевать, если его попросят.

В скором времени Мурманский областной краеведческий музей пополнится ещё двумя роботами: экскурсоводом и консультантом. В их функционал будет включена продажа билетов, проведение экскурсий, помощь посетителям с навигацией и даже печать селфи.

Как сообщает региональное Министерство культуры, идея приобретения уникального музейного робота появилась в прошлом году, когда директор учреждения Елена Собашникова побывала в командировке во Владивостоке на профессиональной конференции «АДИТ». Инициатива была поддержана региональным министерством культуры.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457263628%2Fwall-91580302_13997