В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка «Арктика. От падения до взлёта»

Экспозиция приурочена к 86-летию Мурманской области и памятным датам, связанным с историей освоения Арктики и Северного морского пути: 90-летию с момента начала челюскинской эпопеи и с момента первого в мире сквозного безаварийного плавания по Северному морскому пути из Владивостока в Мурманск на ледорезе «Фёдор Литке», а также 130-летию со дня рождения Ивана Папанина.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, выставка рассказывает о важных событиях освоения Арктики в первой половине прошлого века.

Особо значимыми в развитии арктических плаваний стали 1930-е годы. Колоссальный опыт, полученный в то время, помогал в организации и проведении союзных конвоев в годы Великой Отечественной войны и основании первых советских научных станций в Антарктиде. Этот опыт предопределил эпоху атомных ледоколов и способствовал сегодняшней главной роли Мурманской области в эксплуатации северной морской магистрали.

В создании экспозиции использовались фонды не только областного краеведческого музея, но и Государственного исторического музея, Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Камчатского краевого объединённого музея.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, посетители выставки увидят предметы с первого в мире судна арктического класса – ледокола «Ермак» и первого в мире судна с ядерной силовой установкой – ледокола «Ленин», личные вещи легендарных ледовых капитанов и участников арктических и антарктических экспедиций, макеты кораблей и живопись, посвящённую освоению Арктики в различные периоды – всего более 120 экспонатов.

Посетить выставку можно до 28 августа в часы работы краеведческого музея.

Фото: https://gov-murman.ru