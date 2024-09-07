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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 10:30

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Солдаты в белых халатах»

Она приурочена к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и включает в себя экспонаты из фондов Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и Роман Пономарев.

Михаил Белошеев отметил, что большой вклад в приближение Победы внесли военные медики, которые спасли более 19 миллионов человек во время Великой Отечественной войны.

— Общие, в том числе санитарные, потери среди советских медицинских работников на фронте и в тылу за время войны составили 210,6 тысячи человек. Смертность медработников была на втором месте после бойцов стрелковых подразделений, а средняя продолжительность жизни санинструкторов на передовой в 1941 году составляла 40 секунд. За особые подвиги 49 врачей были награждены званием Героя Советского Союза, 20 из них посмертно, 18 стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, ­– напомнил он.

Для Романа Пономарева тема выставки очень близка. Парламентарий трудится заместителем главного врача по хирургии в Мурманском областном онкологическом диспансере, за время проведения специальной военной операции не раз добровольно отправлялся на Донбасс для помощи коллегам - военным медикам.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Военно-медицинским музеем Санкт-Петербурга, Городским историко-краеведческим музеем Полярного при участии Данила Дроботы – члена группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и Мурманского медицинского колледжа.

 

Фото (Мурманский областной краеведческий музей): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30676/

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