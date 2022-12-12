В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка советских плакатов

К 100-лет летней годовщине образования СССР в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Дружбы народов союз вековой». На экспозиции представлены советские плакаты из собрания музея, включающего более 3 тысяч экспонатов.

Советский плакат является комплексным историческим источником, позволяющим изучать, политику, идеологию, художественную культуру и быт общества. Плакат в СССР был не просто информационным листом, а видом изобразительного искусства, игравшим важную роль в советском обществе. Распространение информации таким образом было более эффективным за счёт своей наглядности и ярких художественных образов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на выставке представлены агитационно-пропагандистские, инструктивно-методические, учебные, военные и рекламные плакаты. Их содержание позволяет изучить историю СССР и происходившие в нем изменения, а также проникнуться духом эпохи.

Выставку можно посетить до 20 января 2023 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263916%2Fwall-139605315_20954