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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 08:45

В Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Курс на Северный полюс»

Мурманский областной краеведческий музей совместно с Филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин» 25 апреля в 16.00 представит выставку «Курс на Северный полюс».

Выставка приурочена к 50-летию с момента подъёма государственного флага СССР на атомном ледоколе «Арктика» и рассказывает о жизненном пути первого капитана атомного ледокола «Арктика» – Юрия Сергеевича Кучиева.

Как сообщает vk.com/mokm51, выставка освещает важные моменты биографии Юрия Сергеевича: начало морской карьеры, которое пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны, послевоенный опыт работы на ледоколе «Ермак» под руководством прославленного капитана – Михаила Яковлевича Сорокина, история модернизации ледокола «Красин» и работа на первом в мире судне с ядерной силовой установкой – атомном ледоколе «Ленин».

Именно под руководством Юрия Сергеевича Кучиева 17 августа 1977 года впервые в мире атомный ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса.

На выставке будут представлены рисунки художника А. Вахрамеева, фотографии легендарных судов: ледокола «Ермак», атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика», личные вещи и документы Ю.С. Кучиева.

Выставка начнет свою работу 25 апреля и продолжится до 26 июня. (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457277391%2F185e08952d80bf77b2

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