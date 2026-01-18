В Мурманском областном краеведческом музее пополнилась экспозиция, посвящённая событиям СВО

В экспозиции Мурманского областного краеведческого музея, посвящённой специальной военной операции, появились новые экспонаты. Коллекция пополнилась трофейными предметами, переданными военнослужащими 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) — единственного арктического соединения в составе ВС РФ, чья история неразрывно связана с Кольским Заполярьем.

Среди новых экспонатов — флаг 123-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, снятый российскими бойцами с водонапорной башни в Херсонской области летом 2025 года. Также представлена брошюра «Голодомор — геноцид украинского народа 1932–1933 гг.», которая была взята в качестве трофея в октябре 2022 года при освобождении села Дудчаны Херсонской области.

Как отмечает региональное Министерство культуры, сохранение и популяризация подвигов российских военнослужащих на передовой является важным направлением работы в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Мурманский областной краеведческий музей продолжает систематическую работу по увековечиванию событий специальной военной операции и сохранению исторической правды для будущих поколений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560606/#&gid=1&pid=1