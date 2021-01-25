В Мурманском областном краеведческом музее пройдёт кинопросмотр, посвящённый 77-летию снятия блокады Ленинграда

26 января в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее в рамках акции проекта «Территория победы» состоится показ отечественного фильма «Дневные звезды». Данный советский художественный фильм был снят на киностудии «Мосфильм». Он вышел в 1966 году и снят режиссёром Игорем Таланкиным по одноимённой автобиографической книге Ольги Берггольц.

Фильм рассказывает о судьбе советской поэтессы, чьё творчество достигло своего расцвета в суровое время ленинградской блокады.