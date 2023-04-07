В Мурманском областном краеведческом музее пройдёт лекция по военной истории России

В Мурманском областном краеведческом музее пройдёт открытая лекция по истории «Русская армия рубежа XVI – XVII вв.».

Лекцию проведёт Олег Курбатов – кандидат исторических наук, сотрудник Российского государственного архива древних актов, автор ряда публикаций по военной истории России XVII века.

Лекция состоится 8 апреля в 14.00 в музее по адресу: г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Вход свободный.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в областном краеведческом музее работают постоянные и временные экспозиции, а также проводятся тематические мероприятия, посетить которые молодые северяне могут в рамках программы «Пушкинская карта». Узнать о предстоящих событиях можно в группе музея «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru