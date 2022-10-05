В Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей

Сегодня с 11.00 до 18.00 для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции: «Археология Кольского Севера»; «Хозяйство и быт саамов в XVIII−XIX веках», «Мурман – северная окраина России. XVII-нач. XX вв. Основание города Романов-на-Мурмане», «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Природа Мурманской области».

Также посетители смогут выбрать и посетить мероприятие из праздничной программы ко Дню города: в 15.00 – автобусная экскурсия по городу «Мурманск – ворота в Арктику» (16+); в 16.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска» (16+) и в 16.00 — обзорная экскурсия по музею (16+).

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_20158&z=photo-139605315_457263110%2Falbum-139605315_00%2Frev