В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Не вернувшиеся с войны». Выставку, посвящённую развитию поискового движения в Мурманской области и приуроченную к 95-летию со дня рождения поисковика, краеведа, почётного гражданина города Мурманска и Мурманской области Льва Журина, открыл вице-губернатор Владимир Евменьков.

Выставка содержит большое количество музейных предметов, переданных в состав музейного фонда поисковиками региона. Экспозиция открывает серию выставочных проектов музеев Мурманской области, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, в том числе на этих выставках будет рассказываться об истории и развитии поискового движения на территории того или иного муниципалитета.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на открытии выступил депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Он является вдохновителем проектов по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, большая часть из которых была реализована в Мурманской области. Экскурсию для гостей торжественного мероприятия провела Елена Орешета, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности, а руководитель студии «Рек.А» Михаил Бродер дополнил экскурсию рассказом о собственном поисковом опыте.

Выставка работает по 16 июня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/