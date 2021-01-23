В Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края

Сегодня, 23 января, в 14:00 состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области», в 15.00 – «История Мурманска».

Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы. Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

24 января в 14.00 состоится показ учебной программы «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945гг.», в 15.00 – «История Мурманска».

Программа «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.» расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о жизни мурманчан в этот период. Программа посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск на Севере. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

Показы пройдут оффлайн по адресу: г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а.