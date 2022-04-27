В Мурманском областном краеведческом музее специалисты со всей России обсудили вопросы сохранения культуры коренных народов Севера

В Краеведческом музее состоялись Мурманские научные чтения «Коренные народы Севера. История, этнография и культура». Участниками стали ведущие историки России, специалисты научно-исследовательских центров, учебных заведений, учреждений культуры.

На торжественном открытии участников приветствовали директор музея Елена Собашникова и учредитель Фонда саамского наследия и развития Нина Афанасьева.

Пленарное заседание провели кандидат географических наук, заведующий отделом экскурсионного обслуживания и приема посетителей Российского этнографического музея Ольга Подшувейт; кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории, политологии и социологии Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова Вячеслав Терентьев; заместитель директора по научной работе Мурманского областного краеведческого музея Наталья Понамарева и кандидат философских наук, хранитель музейных предметов отдела учетно-хранительской деятельности Мурманского областного краеведческого музея Константин Коткин.

В ходе конференции выступили 18 докладчиков из разных регионов России: Мурманской области, Республики Карелия, Республики Коми, Чукотского автономного округа и Санкт-Петербурга. Докладчики уделили большое внимание теме изучения и сохранения историко-культурного наследия коренного населения Крайнего Севера. Особый интерес и оживленные дискуссии вызвали выступления, посвященные древней истории, мифологии и топонимике. Некоторые доклады были посвящены теме современных форм экскурсионной работы и музейной педагогики по данным направлениям в учреждениях культуры. Также был затронут вопрос саамского фольклора.

Как сообщает региональное Министерство культуры, следующие чтения пройдут весной 2023 года и будут посвящены 85-летию Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/