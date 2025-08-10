В Мурманском областном краеведческом музее в День коренных народов состоялось торжественное открытие выставки «Детская пора. Пāрннэ пāлль»

Экспозиция посвящена детству саамов Мурманской области в советский период, отражая эпоху перемен и поиска гармонии между традиционной культурой и новыми общественными реалиями.

Огромную помощь в создании экспозиции оказала Нина Елисеевна Афанасьева - педагог, просветитель, куратор проектов по сохранению саамской культуры.

На открытии выставки прозвучали саамские песни и стихи.

Как отмечается на vk.com/murmanculture, выставка «Детская пора» знакомит посетителей с уникальными артефактами: фотографиями, детской одеждой, игрушками, предметами быта, оберегами, учебниками на саамском языке и инструментами для обучения традиционным ремёслам. Особое внимание уделено передаче навыков вышивки, резьбы по дереву и плетения через кружки при домах культуры и семейное воспитание.

Экспозиция будет работать до 28 сентября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283917%2Fwall-139605315_30651