В Мурманском областном онкодиспансере начался монтаж нового лучевого оборудования

Реконструкция каньонов Мурманского областного онкологического диспансера подходит к концу. На днях там начался монтаж нового лучевого оборудования.

К настоящему моменту практически завершены строительно-монтажные работы по реконструкции так называемых каньонов – помещений для размещения линейных ускорителей для аппарата лучевой терапии (брахитерапия). За семь месяцев здесь была заменена система электроснабжения, капитально отремонтирована кровля, расширены проёмы, смонтированы перегородки из свинцового кирпича, усилены стены и фундамент, а также устроена разгрузочная рампа для монтажа оборудования, выполнено устройство наливных полов, устройство защитных дверей и т.д.

«На объект поставлено все предусмотренное медицинское оборудование последнего поколения: линейные ускорители Truebeam и Halcyon производства Varian Medical Systems. По словам специалистов, это оборудование позволит помогать даже самым тяжёлым онкологическим больным», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, установка уникальных лучевых ускорителей уже началась. В течение месяца все работы должны быть завершены.