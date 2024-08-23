В Мурманском областном онкологическом диспансере внедрена новая методика облучения единичных метастазов

С апреля 2024 года в Мурманском областном онкологическом диспансере используется методика облучения единичных метастазов в головной мозг, туловище и кости (стереотаксическая радиохирургия). Ранее данная категория пациентов направлялась на лечение в онкологические институты Санкт-Петербурга и Москвы.

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев пациенты, нуждающиеся в проведении лучевой терапии, в том числе стереотаксической радиохирургии, могут проходить лечение в Мурманске без отрыва от привычного уклада жизни с высоким качеством проводимого лечения, соответствующим всем мировым стандартам.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, применение новой методики стало возможно благодаря современному оборудованию, которое было приобретено для онкологического диспансера в конце 2020 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить». В отделении радиотерапии Мурманского областного онкологического диспансера установлены два современных линейных ускорителя и аппарат для внутриполостной брахитерапии. Благодаря новому оборудованию лучевая терапия в Мурманской области вышла на уровень ведущих российских онкологических центров.

«За три года на данных аппаратах было пролечено более двух тысяч пациентов с различными локализациями и стадиями онкопроцесса. Использование современных методик облучения с рентген-контролем укладки перед каждым сеансом, синхронизация лечения с дыханием позволило минимизировать осложнения и улучшить результат терапии», – рассказала заведующая отделением радиотерапии Мурманского областного онкологического диспансера Ольга Силкина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/