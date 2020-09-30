В Мурманском областном онкологическом диспансере внедрят централизованную систему для организации оказания медпомощи пациентам

До конца 2020 года в Мурманском областном онкологическом диспансере внедрят централизованную систему для организации оказания медицинской помощи пациентам. Региональный комитет по конкурентной политике провел соответствующую закупку в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Победителем признана компания «Решение СОФТ» – единственный участник торгов.

Исполнитель обязан до 10 декабря создать систему, которая позволит собирать, хранить и обрабатывать данные о пациентах со злокачественным новообразованием или с подозрением на него, формировать маршрут больного, вести мониторинг сроков в маршрутизации, оценивать выживаемость и смертность, а также формировать отчеты. Кроме того, внедрение новой централизованной системы предоставит возможность вести динамический контроль за состоянием здоровья пациентов медицинского учреждения и обеспечит информационное взаимодействие с другими системами, связанными с процессом оказания медпомощи, Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и медицинскими информационными системами.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, закупка проведена в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость контракта – 13 млн 266 тысяч рублей.