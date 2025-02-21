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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 16:45

В Мурманском областном перинатальном центре 52-летняя северянка родила мальчика после ЭКО

В перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра 52-летняя жительница Полярных Зорь родила своего долгожданного ребёнка. Беременность наступила после помощи специалистов центра репродукции «Эмбрилайф-Мурманск». Северянка наблюдалась в женской консультации по месту жительства, в течение всей беременности врачи помогали в её вынашивании, проводили все необходимые обследования.

Для родоразрешения женщина была направлена в перинатальный центр на дородовую госпитализацию, учитывая непростую беременность и высокую группу акушерского риска. В перинатальном центре было проведено всестороннее обследование и выработан план родов. 18 февраля в 10.10 родился мальчик. Вес – 3300 г, рост – 51 см. В настоящий момент мама и малыш чувствуют себя хорошо, находятся вместе в палате под наблюдением врачей перинатального центра. Ребёнку будут проведены все необходимые обследования, расширенный неонатальный скрининг и первый этап вакцинации.

В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья», реализуется мероприятие по оказанию медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия (экстракорпоральное оплодотворение). Ежегодно порядка 700 жительниц Мурманской области получают лечение с помощью экстракорпорального оплодотворения. Из года в год эти объёмы растут, так в 2022 году помощь получили 519 северянок, в 2024-ом уже 700.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в 2020 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» был открыт центр репродукции «Эмбрилайф-Мурманск», который уже более 5 лет оказывает медицинскую помощь в рамках вспомогательных репродуктивных технологий жительницам Мурманской области в рамках обязательного медицинского страхования. В 2024 году в нем получили медицинскую помощь более 400 северянок.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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