В Мурманском областном театре кукол «Большие гастроли»

Даже самый маленький в семье может совершить великие дела, если у него есть смекалка, смелость и верные друзья (даже если эти друзья – твои неуклюжие братья). С таким посылом обращается Липецкий театр кукол к юным зрителям, рассказывая всем известную сказку Шарля Перро по-новому.

12 апреля в рамках «Больших гастролей» артисты Липецкого государственного театра кукол покажут юным северянам спектакль «Мальчик-с-пальчик» (4+) - волшебную историю о храбрости и смекалке по мотивам сказки Ш. Перро.

Представьте себе: целая орава братьев, потерянных в дремучем лесу, и один крошечный герой, который не дрогнет перед зубастым Людоедом. Впрочем, даже Людоед в этом спектакле на себя не похож: он окажется заботливым многодетным отцом, у которого на попечении пять голодных дочек-людоедочек. Наши герои вернутся домой из волшебного леса, к своим любящим родителям, которые, наверняка, уже испекли пирог в честь их возвращения.

Как отмечает vk.com/murmanpuppet, спектакль обещает стать настоящим праздником для детей. Яркие декорации, очаровательные куклы и атмосферная музыка создадут неповторимое ощущение погружения в добрую сказку, оставляя у маленьких зрителей исключительно положительные эмоции и светлые воспоминания.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457260885%2Fwall-11868529_15060