В Мурманском областном театре кукол готовят масштабную премьеру «Город мастеров»

Завершаются репетиции героической сказки по пьесе Тамары Габбе, написанной в годы Великой Отечественной войны. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет и переносит в эпоху вольных рыцарей, прекрасных дам и стойких героев.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в постановке занята почти вся труппа театра – 16 кукол основных персонажей, планшетные куклы и артисты, работающие живым планом. Режиссёр из Оренбурга Вадим Смирнов вместе с художником Натальей Беловой, композитором Виктором Расовским и хореограф Мария Пысина создают историю о городе Мастеров. По сюжету его захватывают чужеземцы во главе со злобным во главе с коварным герцогом де Маликорном, но жители не сдаются и готовят отпор врагу.

Этот спектакль о том, как добро побеждает зло и какой ценой даётся свобода.

Премьерные показы пройдут 26 и 27 июня.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288540%2Fwall-139605315_33175