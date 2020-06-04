В Мурманском областном театре кукол подвели итоги конкурса на ребрендинг

В конце марта Мурманский областной театр кукол предложил северянам вместе подумать над обновлением фирменного стиля учреждения.

Знакомый всем дизайн сайта, афиш и сувенирной продукции был основан на изображении старого театрального здания на улице Софьи Перовской, откуда театр переехал, поэтому стартовал поиск новой концепции визуального оформления.

На конкурс представили 27 дизайн-проектов.

В состав жюри вошли директор театра Евгений Суханов, главный режиссер Петр Васильев, артисты Екатерина Ефремова и Наталья Петрунина, заведующий музыкальной частью Петр Макаров, заместитель директора Валентина Умнова и руководитель литературно-драматургической части Мария Агапова. Работы оценивали по легкости восприятия, оригинальности решения, лаконичности изобразительных приемов, выразительности и отражению роли театра, простоте тиражирования и художественному уровню выполнения. Также прошло зрительское онлайн-голосование.

Лучшей признана работа мурманчанки Варвары Баранивской, отражающая стилистику и цветовую гамму нового дома Мурманского театра кукол. Призовой фонд конкурса составил 50 тысяч рублей, которые получила конкурсантка.

Дизайн будет доработан с учётом пожеланий руководства театра, и уже в начале следующего сезона появится в оформлении сувенирной, рекламной продукции и театральных афиш без изменения основного логотипа.

Увидеть работы всех конкурсантов, а также узнать подробности можно на сайте конкурса и в альбоме группы театра в соцсети «ВКонтакте».