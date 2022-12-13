В Мурманском областном театре кукол состоялась премьера спектакля в рамках реализации партпроекта «Культура малой Родины»

Новый спектакль «Мышка ищет маму» создан в рамках направления «Театры – детям».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, театр кукол представил малышам и их родителям совершенно новый спектакль «Мышка ищет маму». Это сказочная история об одной маленькой мышке, которая поселилась под крыльцом одной большой семьи, продолжение уже полюбившегося спектакля «Подарок для Мышки», поставленного в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» (направление «Театры - детям») в 2021 году и народной программы. Во второй части крошечная героиня будет искать свою маму. Это уютный и светлый рассказ о семейной доброте.

«Как всегда с огромным удовольствием посетил театр кукол и посмотрел новый замечательный спектакль! Самая главная награда артистам и нам, как партнёрам театра - это детский смех, восторг и аплодисменты. Премьера прошла замечательно! Всех с удовольствием приглашаем на новый спектакль нашего партийного проекта!», – рассказал председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины», депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet