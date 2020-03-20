В мурманском парке опять запуталась в сети треска

Сегодня в сквере на Пяти Углах сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» установили новую малую архитектурную форму «Треска».

Объект весит 80 килограммов и изготовлен из бронзы.

— Новую скульптуру решено было сделать монолитной, чтобы избежать возможных поломок, — рассказал заместитель начальника отдела по развитию благоустройства и эксплуатации парков и скверов МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Алексей Бурданов.

Напомним, предыдущая композиция была установлена временно, взамен сломанной хулиганами скульптуры. За несколько лет памятник треске полюбился мурманчанам и стал ещё одним символом столицы Кольского Заполярья.

Новая «треска» выполнена по проекту мурманского скульптора Александра Арсентьева. Мастер является автором многих памятных знаков, среди которых скульптуры в Долине Славы, мемориальная доска Герою Советского Союза Михаилу Ивченко, бюст Героя России Тимура Апакидзе, памятной доски Зое Космодемьянской.