В Мурманском перинатальном центре врачи спасли новорожденного ребёнка весом менее 1 кг

Специалисты Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Мурманской областной детской клинической больницы успешно провели экстренную операцию на кишечнике новорожденной девочке. Из-за критического состояния пациентки хирургическое вмешательство прошло прямо в отделении реанимации Перинатального центра.

Девочка появилась на свет раньше срока с экстремально низким весом менее 1000 граммов. Из-за незрелости органов с первых минут жизни выхаживание ребёнка проводилось в отделении детской реанимации. В ходе обследования у младенца выявили тяжёлое заболевание кишечника (язвенно-некротический энтероколит), требующее срочной операции, без которой ребёнок мог погибнуть.

Транспортировка в специализированное учреждение была невозможна из-за тяжести состояния ребёнка. Врачи Перинатального центра экстренно провели консилиум с коллегами из Мурманской областной детской клинической больницы и приняли решение оперировать на месте.

В ту же ночь была собрана сводная операционная бригада. В неё вошли: врачи-хирурги Мозжухина Екатерина и Абдырахманов Аззам, врач-анестезиолог Кибирев Георгий, операционная сестра Смирнова Антонина, медицинская сестра-анестезист Давыдова Олеся.

Операция прошла успешно. Сейчас ранний послеоперационный период протекает без осложнений, пациентка продолжает лечение в Перинатальном центре под контролем заведующего отделением детской реанимации Михаила Кошеварникова.

Такие операции для нетранспортабельных младенцев проводятся «на месте» регулярно благодаря налаженному взаимодействию Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Мурманской областной детской клинической больницы. Ежегодно в Перинатальном центре рождается более 170 детей, нуждающихся в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Для выработки тактики их лечения заполярные врачи проводят свыше 100 телемедицинских консультаций с федеральными клиниками и институтами, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571001/#&gid=1&pid=2