В Мурманском политехническом лицее продолжается ремонт спортивного зала

Здесь появится современное общественное пространство, отвечающее самым высоким требованиям.

На сегодняшний день рабочие расширили оконные проемы, установили дополнительные стеклопакеты, покрасили потолок, выполнили штукатурные работы в раздевалках, душевых, туалетных комнатах, уложили новую плитку. Также подрядчик занимается ремонтом инженерных сетей.

Как сообщает администрация города Мурманска, новые баскетбольные кольца будут дополнены цифровым табло с обратным отсчётом времени. Это позволит в перспективе проводить матчи между школьными командами со всего города.

Работы выполняются в рамках проекта «Arctic schools». В этом году по итогам участия в региональном конкурсе грантов победителями признаны 11 общеобразовательных учреждений и 10 дошкольных образовательных учреждений города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23087&page=1