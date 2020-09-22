В Мурманском политехническом лицее установили устройство для автоматического определения температуры тела с помощью тепловизора

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора лично проверил работу новой системы дистанционной термометрии.

– Приобретение таких высокотехнологичных устройств позволит ускорить прохождение «утреннего фильтра» и тем самым сократить риски распространения инфекций, – отметил Евгений Никора. – Мы планируем обеспечить все общеобразовательные учреждения города такими приборами.

Стоит отметить, что инновационная система имеет функцию распознавания лиц и в дальнейшем может применяться как для обеспечения безопасности юных мурманчан путем персонального сканирования каждого посетителя, так и для контроля со стороны родителей. Вся информация, полученная с камеры видеонаблюдения, установленной на устройстве, автоматически отправляется на специальный сервер и может использоваться как по требованию администрации учебного заведения, так и правоохранительных органов в случае выявления нарушений законодательства. Такие устройства уже установлены в гимназии № 7 и школе №49.

К слову, во всех образовательных учреждениях Мурманска приняты необходимые меры для предупреждения заболеваемости. Обеспечен «утренний фильтр», приобретено порядка 800 рециркуляторов воздуха. Все учебные заведения оснащены бесконтактными термометрами, также закуплены средства индивидуальной защиты. Ряд школ с шестидневным режимом перешли на новый формат работы – занятия в субботу будут проходить дистанционно.