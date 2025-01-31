В мурманском Росреестре обсудили важные изменения и новые возможности с профессиональными участниками рынка недвижимости

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялась встреча с представителями комитета по жилищной политике и управлению недвижимостью Мурманского регионального отделения «Опора России», Торгово-промышленной палаты, банка «ВТБ» и строительных компаний региона. Мероприятие прошло 29 января и было посвящено обсуждению ключевых вопросов развития рынка недвижимости, включая последние изменения в законодательстве и перспективы на 2025 год.

Участники встречи рассмотрели актуальные законодательные инициативы, уже вступившие в силу, а также планы на ближайшее будущее. Особое внимание уделялось новым возможностям для профессиональных игроков рынка недвижимости, таким как упрощение процедур регистрации прав собственности, цифровизация услуг и повышение прозрачности сделок.

Как подчеркнула председатель комитета по жилищной политике и управлению недвижимостью регионального отделения «Опора России» Ирина Горина, такие мероприятия играют важную роль в налаживании эффективного взаимодействия между всеми участниками рынка недвижимости. Они позволяют глубже понять происходящие изменения и быстрее адаптироваться к новым условиям работы.

«С использованием сервиса «Земля просто» на портале НСПД, о котором сегодня шла речь, я смогла бы создать схему земельного участка без необходимости привлекать кадастрового инженера, что значительно экономит как время, так и средства. Хочу подчеркнуть, как важны такие ценные инструменты. Они могут значительно облегчить жизнь людям, ведь в нашем быстро меняющемся мире время – это самый ценный ресурс. Возможность получить схему с минимальными затратами – это настоящая находка!», – поделилась впечатлениями предприниматель Наталья Галатонова.

Встреча продемонстрировала готовность государственных структур и бизнеса к открытому диалогу и совместным усилиям по развитию рынка недвижимости в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.