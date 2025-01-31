Путешествия для северян станут доступнее и комфортнееПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 12:30

В мурманском Росреестре обсудили важные изменения и новые возможности с профессиональными участниками рынка недвижимости

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялась встреча с представителями комитета по жилищной политике и управлению недвижимостью Мурманского регионального отделения «Опора России», Торгово-промышленной палаты, банка «ВТБ» и строительных компаний региона. Мероприятие прошло 29 января и было посвящено обсуждению ключевых вопросов развития рынка недвижимости, включая последние изменения в законодательстве и перспективы на 2025 год.

Участники встречи рассмотрели актуальные законодательные инициативы, уже вступившие в силу, а также планы на ближайшее будущее. Особое внимание уделялось новым возможностям для профессиональных игроков рынка недвижимости, таким как упрощение процедур регистрации прав собственности, цифровизация услуг и повышение прозрачности сделок.

Как подчеркнула председатель комитета по жилищной политике и управлению недвижимостью регионального отделения «Опора России» Ирина Горина, такие мероприятия играют важную роль в налаживании эффективного взаимодействия между всеми участниками рынка недвижимости. Они позволяют глубже понять происходящие изменения и быстрее адаптироваться к новым условиям работы.

«С использованием сервиса «Земля просто» на портале НСПД, о котором сегодня шла речь, я смогла бы создать схему земельного участка без необходимости привлекать кадастрового инженера, что значительно экономит как время, так и средства. Хочу подчеркнуть, как важны такие ценные инструменты. Они могут значительно облегчить жизнь людям, ведь в нашем быстро меняющемся мире время – это самый ценный ресурс. Возможность получить схему с минимальными затратами – это настоящая находка!», – поделилась впечатлениями предприниматель Наталья Галатонова.

Встреча продемонстрировала готовность государственных структур и бизнеса к открытому диалогу и совместным усилиям по развитию рынка недвижимости в регионе.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо меняется в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика