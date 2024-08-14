В мурманском Росреестре проконсультируют северян по вопросам банкротства граждан

В четверг, 15 августа, с 11.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам банкротства граждан.

Сотрудники отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций разъяснят, как возбуждаются дела о банкротстве в судебном порядке, как проходит процедура банкротства, о последствиях и ограничениях для граждан в период проведения процедуры и по результатам ее завершения.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/