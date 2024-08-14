Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 16:30
В мурманском Росреестре проконсультируют северян по вопросам банкротства граждан
В четверг, 15 августа, с 11.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам банкротства граждан.
Сотрудники отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций разъяснят, как возбуждаются дела о банкротстве в судебном порядке, как проходит процедура банкротства, о последствиях и ограничениях для граждан в период проведения процедуры и по результатам ее завершения.
Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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