В мурманском Росреестре состоялся открытый диалог с экспертами по оценке недвижимости

27 ноября на площадке регионального Росреестра прошёл семинар в формате открытого диалога с экспертами по оценке недвижимого имущества, приуроченный к профессиональному празднику – Дню оценщика. Участие в мероприятии приняли представители профессионального сообщества оценщиков и Имущественной казны Мурманской области.

В приветственном слове руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко поздравила участников семинара с профессиональным праздником, отметив их высокую компетентность в сфере оценки недвижимости, и пожелала успехов в дальнейшей работе.

«В процессе оценки недвижимости деятельность всех сторон направлена на соблюдение прав граждан и бизнеса, интересов бюджетов местного и регионального уровней, финансового благополучия региона», – сказала Анна Бойко.

На семинаре специалисты Росреестра познакомили оценщиков с возможностями геоинформационного портала «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/) применительно к их сфере деятельности и ответили на интересующие вопросы.

НСПД – это глобальный проект всероссийского масштаба, который объединит в себе множество разрозненных информационных систем о земле и недвижимости как федерального, так и регионального уровней.

«Как известно, основной обязанностью оценщиков недвижимости является определение стоимости земельных участков и объектов капитального строительства. Для этого специалисту необходимо собрать максимум информации об оцениваемом объекте. В данном случае сервисы НСПД предоставляют широкий спектр инструментов для решения этой задачи быстро и эффективно», – подчеркнул по итогам семинара генеральный директор ООО «Общество оценщиков» Эдгар Белинский.

Фото предоставила пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.