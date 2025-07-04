В Мурманском рыбном порту введён в эксплуатацию уникальный кран «Нарвал»

Специалисты ЗАО «СММ» разработали, изготовили и ввели в эксплуатацию первую в России принципиально новую модель портального перегрузочного крана типа «Нарвал», предназначенную для эксплуатации в рыбных портах.

Как сообщает zaosmm.ru, кран поставлен на территорию в Мурманского морского рыбного порта, всего в ближайшее время будет поставлено ещё два крана данной серии.

Максимальный вылет крана составляет 32 метра, грузоподъёмность на всем диапазоне вылета стрелы - 6 тонн. Конструкция крана оптимизирована для распределения нагрузки, что обеспечивает удельное давление на причальное сооружение не более 20 тонн на одно опорное колесо.

Новый кран получил название «Нарвал» в честь редкого млекопитающего, которое обитает в акватории Северного Ледовитого океана. Нарвал является одним из символов Арктики, животное отличает адаптированность к экстремальным условиям высоких широт.

Данный кран является первым в России после распада СССР грузоподъёмным оборудованием подобного типа, что подтверждает технологическую независимость отечественного машиностроения в сегменте портового оборудования. Таким образом, ЗАО «СММ» не только реализовало инновационный инжиниринговый проект, но и закрыло нишу в отечественном производстве специализированных перегрузочных кранов.

Фото: https://zaosmm.ru/news/v-murmanskom-rybnom-portu-vveden-v-ekspluatatsiyu-unikalnyy-kran-narval/