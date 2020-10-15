В мурманском следственном изоляторе пресечена попытка проноса адвокатом запрещённых предметов

Сотрудниками дежурной смены мурманского следственного изолятора № 1 при проведении досмотра на КПП был задержан адвокат, прибывший к содержащемуся в учреждении подследственному.

У служителя закона был обнаружен USB-накопитель, что входит в перечень предметов, запрещённых к передаче, использованию и хранению подследственными и осужденными в учреждениях УИС.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, вместе с тем, перед проведением досмотра адвокат был опрошен сотрудником отдела охраны на предмет наличия у него при себе средств сотовой связи, флеш-накопителей, а также предупреждён об административной ответственности за пронос запрещённых предметов. Адвокат утверждал, что таковых предметов с собой не имеет.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. В настоящее время проводится проверка.