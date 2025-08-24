В мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота завершается подготовка к новому учебному году

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова проверила ход работ в строительном колледже, где завершается масштабное обновление к началу нового учебного года.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и индустриального партнёра – компании «Самолёт-Регионы». Общий объём инвестиций на переоснащение, капитальный ремонт и создание современных мастерских и лабораторий составил более 250 млн рублей.

В колледже уже завершаются ремонт фасада и внутренние работы, идёт монтаж архитектурной подсветки, сборка оборудования и оформление мастерских. Уже установлено более 95% современного оборудования, которое позволит студентам осваивать профессию в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

«В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в этом году вместе с компанией «Самолёт-Регионы» мы готовим специалистов для строительной отрасли. Мурманская область активно развивается, и потребность в квалифицированных кадрах очень высока. В колледже создаются 9 уникальных лабораторий, оснащенных современной техникой. Наставниками студентов станут как мастера колледжа, так и представители индустриального партнера. Уже 1 сентября первокурсники смогут приступить к обучению на новой материально-технической базе. Реализация проекта – важный шаг в формировании современного образовательного пространства в регионе, который позволит молодежи получать качественное образование и востребованную профессию, оставаясь жить и работать в Заполярье», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552217/#&gid=1&pid=9