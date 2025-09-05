В Мурманском строительном колледже открыт мурал в честь Николая Момота

В рамках проекта «Лица героев» в образовательных учреждениях нашего региона 5 сентября прошли торжественные церемонии по открытию муралов, посвященных участникам специальной военной операции, героям Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, учёным, выдающимся людям Заполярья.

В Мурманском строительном колледже увековечили память о Герое Социалистического труда, заслуженном строителе РСФСР Николае Ефимовиче Момоте. В своём выступлении на церемонии открытия мурала глава регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул важность сохранения памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Кольского края:

— Уверен, многие знают славную биографию заслуженного строителя Николая Момота и по праву им гордятся. Под его руководством возводились крупные промышленные предприятия Мурманской области, жилые комплексы и учреждения региона, сооружались Кольская АЭС и гидроэлектростанции. Жизнь нашего земляка – яркий образец созидательного и самоотверженного труда на благо родной земли и любви к Отечеству. Пусть на примере таких людей воспитываются новые поколения достойных граждан своей страны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33033/