В мурманском супермаркете росгвардейцы задержали рецидивиста, пытавшегося украсть продукты

Вчера вечером в Мурманске на пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступил сигнал о происшествии на охраняемом объекте – продуктовом супермаркете, расположенном в Октябрьском районе города.

Для пресечения противоправных действий на место был направлен экипаж вневедомственной охраны. В магазине к росгвардейцам обратился руководитель службы контроля, который рассказал, что работники гипермаркета заметили, как в одном из торговых залов мужчина взял с прилавков продукты и, положив их в свою сумку, попытался выйти на улицу без оплаты.

Персонал нажал тревожную кнопку и вызвал экипаж Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину и доставил в отдел полиции для разбирательства. В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина пытался украсть товар на сумму более тысячи рублей. В настоящее время в отношении 56-летнего безработного мурманчанина, ранее судимого за аналогичные преступления, возбуждено уголовное дело.