В Мурманском технологическом колледже сервиса состоялось открытие «Школы молодого гида»
Курс введён в учебную программу в рамках плана «На Севере - жить!» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий туристической отрасли арктического региона.
Первое практическое занятие для студентов состоялось с участием турагентства «Лаппи-тур» и специалистов комитета по туризму.
Экскурсия по Мурманску стала наглядным примером для ребят, как нужно подавать информацию жителям и гостям региона, на каких интересных фактах делать акценты, чтобы мероприятие понравилось и запомнилось всем участникам.
Студенты 2 курса пройдут программу, рассчитанную на 128 часов занятий, более половины из них - практические. По окончании курса ребята получат свидетельство о рабочей профессии «ассистент экскурсовода».
Фото: https://gov-murman.ru