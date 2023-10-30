В Мурманском технологическом колледже сервиса состоялось открытие «Школы молодого гида»

Курс введён в учебную программу в рамках плана «На Севере - жить!» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий туристической отрасли арктического региона.

Первое практическое занятие для студентов состоялось с участием турагентства «Лаппи-тур» и специалистов комитета по туризму.

Экскурсия по Мурманску стала наглядным примером для ребят, как нужно подавать информацию жителям и гостям региона, на каких интересных фактах делать акценты, чтобы мероприятие понравилось и запомнилось всем участникам.

Студенты 2 курса пройдут программу, рассчитанную на 128 часов занятий, более половины из них - практические. По окончании курса ребята получат свидетельство о рабочей профессии «ассистент экскурсовода».

Фото: https://gov-murman.ru