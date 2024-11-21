В Мурманском торговом порту начался ремонт 9, 13 и 14 причалов

Специалисты заменят отбойные устройства и проведут ремонт лицевых шпунтовых стенок.

Несмотря на работы, производственный процесс не останавливается.

Как сообщает t.me/s/portalliance, общая стоимость ремонта трёх причалов – 77,6 млн рублей. Работы выполняются в рамках ремонтной программы, их планируют завершить в 2025 году.

Напомним, причал №9 Мурманского орского торгового порта был построен в 1932 году и реконструировался в 1968 году. Причалы №№13 и 14 были построены в 1974 и 1975 годах соответственно. До текущего ремонта на них проводились лишь мелкие технические работы.

Фото: https://t.me/portalliance/244