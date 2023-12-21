В Мурманском торговом порту впервые на один «кейпсайз» погрузили два вида груза

В Мурманском морском торговом порту НТК отгружена комбинированная партия груза: 34000 тонн нефтекокса и 132600 тонн железорудного концентрата были погружены на балкер «Beks Force» дедвейтом 177216 тонн.

Выполнить операции помогло использование новой технологии – рейдового перегрузочного комплекса, который применяется в порту с этого года.

Балкер класса «кейпсайз» отправился потребителям Китая. Его маршрут пройдёт через южные транспортные коридоры. Также в 2023 году два судна класса «кейпсайз» прошли из ММТП в Китай по трассе Северного морского пути, что почти в два раза сокращает время в пути.

Мурманский морской торговый порт расширяет линейку грузов. В ближайшее время начнётся погрузка ещё 100450 тонн нефтекокса.

Мурманский морской торговый порт - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253870%2Fwall-149919532_3560