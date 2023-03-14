В Мурманском УФАС новое назначение

В соответствии с приказом ФАС России от 10.03.2023 №319-к Воронина Ксения Феликсовна назначена на должность заместителя руководителя управления.

Как сообщает murmansk.fas.gov.ru, Ксения Воронина родилась 14 сентября 1980 года в городе Ленинграде.

В 2003 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция».

Работает в антимонопольных органах с 2007 года. Начала свою деятельность со специалиста 1 разряда.

В 2019 году принимала участие в Программе формирования команды лидеров позитивных изменений #ЛидерыФАС 2019.

С декабря 2022 по март 2023 временно исполняла обязанности заместителя руководителя управления.

За заслуги в обеспечении своды конкуренции и эффективной защиты предпринимательства и многолетнюю добросовестную службу Ксения Воронина награждена Благодарностью, Почетной грамотой руководителя ФАС России, а также Медалью «За отличие в службе» II и III степени.

Новое назначение поспособствует реализации мероприятий Национального плана развития конкуренции в регионе, а также защите прав добросовестных предпринимателей.

Фото: https://vk.com/mur_ufas?z=photo-213487671_457239099%2Falbum-213487671_00%2Frev