В Мурманском УФАС России прошёл День открытых дверей для студентов Мурманского арктического государственного университета

В антимонопольном ведомстве подобная встреча проводится впервые и имеет основную цель – познакомить учащихся с работой Управления.

Гостей антимонопольного ведомства приветствовала руководитель Мурманского УФАС России Кристина Смирнова.

Она рассказала ребятам об основных задачах и направлениях деятельности ФАС России и ее территориальных органов, важности поддержки предпринимательства и защиты конкуренции, особое внимание уделила вопросам региональной практики по контролю за соблюдением Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

Заместитель начальника отдела контроля торгов Анна Неплюева рассказала о контроле законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, основаниях для включения сведений о поставщиках в Реестр недобросовестных поставщиков, а также о возможных сферах применения знаний законодательства о контрактной системе.

Специалист-эксперт управления Екатерина Попова поделилась со студентами практикой контроля рекламного законодательства и предложила проверить свои знания и рассмотреть примеры рекламы, не соответствующей требованиям закона.

Во время встречи студенты задавали множество вопросов и искренне интересовались работой управления.

«Мы увидели искреннюю заинтересованность ребят в работе управления и оценили высокий уровень задаваемых вопросов! Уверены, что подобной формат встреч будет полезен как студентам, так и нашему ведомству», - отметила Кристина Смирнова.

Фото: https://murmansk.fas.gov.ru/sites/murmansk.f.isfb.ru/files/styles/large/public/kartinka_dlya_sayta_2_0.png?itok=I571gsnC