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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 14:30

В Мурманском УФАС состоялся круглый стол на тему: «Практика применения законодательства о контрактной системе при включении сведений о лицах в реестр недобросовестных поставщиков»

В работе круглого стола приняли участие представители комитета по конкурентной политике Мурманской области, Управления закупок города Мурманска, «Мурманскавтодора», Управления капитального строительства Мурманской области, Управления капитального строительства города Мурманска.

Открыла заседание круглого стола заместитель руководителя управления Наталия Калитина. Она отметила, что основной целью круглого стола является донесение до заказчиков позиции контролирующего органа при рассмотрении обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, а также обсуждение проблем, с которыми сталкиваются заказчики в своей работе.

Также в работе круглого стола в качестве спикеров приняли участие начальник отдела контроля торгов Маргарита Гребенюкова и заместитель начальника отдела контроля торгов Анна Неплюева.

В ходе обсуждения у всех присутствующих была возможность задать интересующие вопросы по рассматриваемой теме и получить исчерпывающий ответ.

В завершение круглого стола приглашенные участники отметили, что круглый стол прошёл в дружественной атмосфере, а также подчеркнули важность обсуждений многих вопросов в сфере закупочной деятельности.

Участниками мероприятия было высказано предложение продолжить практику проведения круглых столов для обсуждения вопросов практики применения законодательства о контрактной системе.

 

 

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