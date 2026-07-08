В мурманской библиотеке №8 в преддверии Дня семьи, любви и верности прошёл День семейного чтения «С книгами в руках»

Юные мурманчане вместе с родителями взялись за кисти и вручную расписали матрёшек.

Дальше гостей ждал квест по залам библиотеки: загадки, подсказки, совместные поиски ответов — и море эмоций от того, что всё получается именно вместе.

Завершилась программа мини‑игрой «Семейные традиции». Ребята и взрослые с теплотой делились историями: о вечерних чаепитиях, о совместных прогулках, о ритуалах, которые держат семью вместе в самые разные дни.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32782&page=1