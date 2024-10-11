В Мурманской библиотеке для слепых состоится открытие фотовыставки «Териберка: суровый край земли»

12 октября в Мурманской библиотеке для слепых в творческой галерее «Отражение души» начнёт работу персональная фотовыставка молодой талантливой читательницы с нарушениями зрения Александры Задернюк.

Как пишет vk.com/murmanculture, автор представит работы, посвящённые Териберке - посёлку на берегу Баренцева моря, где можно увидеть суровые пейзажи нашего севера, водопад и даже «яйца драконов».

Читатели с инвалидностью по зрению получат представление о фотоработах с помощью тифлокомментариев, подготовленных сотрудниками библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280892%2Falbum-139605315_00%2Frev