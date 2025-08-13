В мурманской библиотеке прошёл мастер-класс для пожилых горожан

Вот уже больше месяца в областном центре проходят интересные и разнообразные мероприятия в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие», который способствует поддержанию активного образа жизни среди северян старшего поколения.

Как сообщает администрация города Мурманска, 12 августа в библиотеке-филиале № 2 ЦДБ состоялся творческий мастер-класс, на котором мурманчане в дружеской атмосфере создавали уникальные закладки для книг, используя сухоцветы.

Проект «Северное долголетие» ориентирован на создание тесных связей и взаимодействия между поколениями. Участники знакомятся, делятся опытом и получают новые знания.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30601&page=1