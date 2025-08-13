Мурманская область. Арктика (16+)13.08.25 15:30
В мурманской библиотеке прошёл мастер-класс для пожилых горожан
Вот уже больше месяца в областном центре проходят интересные и разнообразные мероприятия в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие», который способствует поддержанию активного образа жизни среди северян старшего поколения.
Как сообщает администрация города Мурманска, 12 августа в библиотеке-филиале № 2 ЦДБ состоялся творческий мастер-класс, на котором мурманчане в дружеской атмосфере создавали уникальные закладки для книг, используя сухоцветы.
Проект «Северное долголетие» ориентирован на создание тесных связей и взаимодействия между поколениями. Участники знакомятся, делятся опытом и получают новые знания.
Последние комментарии
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
