В мурманской детской городской поликлинике № 4 завершается ремонт

В мурманской детской городской поликлинике № 4 завершается капитальный ремонт. В 2020 году по поручению первого заместителя губернатора Оксаны Демченко из областного бюджета было выделено более 40 млн рублей на капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей поликлиники, лестничных маршей, уличных лестниц, пандусов и крыльца со стороны улицы Достоевского.

Работы по ремонту двух этажей уже закончены. В отремонтированных помещениях оптимизирован процесс проведения физиотерапевтических процедур с введением электронной очереди с использованием терминала «Либерти», введена талонная система записи на исследования кабинета функциональной диагностики. Капитальный ремонт провели в центральном стерилизационном отделении (ЦСО), который обеспечивает надежную обработку инструментов.

На первом этаже установлено электронное табло поликлиники с расписанием врачей. В зонах комфортного ожидания установлены игровые модули для детей, кулеры с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками, а на улице есть теплая стоянка для колясок.

Ремонт лестничных маршей продолжается (выполняется в две очереди). Для ремонта уличных лестниц, пандусов и крыльца ищут подрядчиков. Аукцион опубликован.

В дальнейшем необходимо выполнить ремонт пятого этажа, кровли, фасада и провести работы по благоустройству территории. На это потребуется около 55 млн рублей.

«Следующим этапом будет благоустройство внешней территории. Обязательно спланируем удобное парковочное пространство. Большой парковки тут не получится по объективным причинам, но мы будем думать, как создать парковочные места, прежде всего для лиц с органичными возможностями», – уточнила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В отремонтированных помещениях поликлиники установлен новый УЗИ-аппарат и стоматологическое оборудование. В отдельном крыле поликлиники организован блок профилактических осмотров, что позволило обеспечить прием врачей специалистов в одном месте. Проведены ремонтные работы и оснащение современной медицинской аппаратурой кабинетов ЛОР врача, офтальмологов, дневного стационара. До конца года ожидается поставка нового оборудования для физиотерапевтического кабинета.

«В этом году мы закупили почти 30 единиц физиотерапевтического оборудования. Этот вид помощи очень востребован. Мы уходим от старых гудящих аппаратов. Новая техника она компактная и безопасная», – дополнил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в 2018 году поликлиника вступила в проект «Новая поликлиника». Тогда отремонтировали первый этаж и создали «Открытую регистратуру», оборудовали зоны для комфортного пребывания пациентов в холле поликлиники, организовали колл-центр, что позволило повысить эффективность взаимодействия с пациентами по телефону и сократить время ожидания на линии. Работы выполнены в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Затраты составили 3,3 млн рублей.

В 2019 году отремонтировали второй этаж, на котором размещен педиатрический и процедурный блоки, создали комнату для кормления ребенка, оборудовали зону комфортного ожидания. В процедурном блоке ввели электронную очередь на вакцинацию с распределением потоков на различные виды вакцинации с использованием терминала «Либерти». В рентгенологическом кабинете установили современный цифровой аппарат.

В четвертой поликлинике получают медицинские услуги примерно 650 детей Первомайского округа по таким профилям как «педиатрия», «хирургия», «ортопедия», «оториноларингология», «офтальмология», «неврология». Здесь функционирует кабинет охраны зрения, в котором порядка 130 детей в месяц получают аппаратные процедуры, направленные на улучшение зрения. В дневном стационаре поликлиники ежегодно проходят обследование и лечение 500 маленьких северян с различными заболеваниями. В штате учреждения 37 врачей, 88 средних медицинских работников.