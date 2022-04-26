В мурманской Долине Уюта появится «Арктическая станция»: северяне выбрали концепцию общегородской детской площадки

На портале «Наш Север» завершилось голосование по выбору концепции общегородской детской площадки. Она появится в Мурманске осенью 2022 года в рамках реализации первого этапа проекта благоустройства малой Долины Уюта.

В голосовании приняли участие 590 северян. На выбор жителям Мурманской области было предложено три варианта концепций, которые по заказу АНО «Центр городского развития Мурманской области» разработало архитектурное бюро «Чехарда».

Уверенную победу в голосовании одержала концепция «Арктической станции», за неё проголосовали 57,6 процента. Второе место занял «Лесной город», предпочтение ему отдали 33,9 процента участников голосования. Проект «Луна» одобрили 8,4 процента.

«Благодарим всех, кто проявил гражданскую активность и принял участие в голосовании. Совсем скоро у нашей детворы появится уникальная площадка, аналогов которой не будет нигде в России. Она станет ещё одной точкой притяжения, современным пространством для активного, познавательного и безопасного отдыха юных северян», – прокомментировала результат голосования вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Площадка «Арктическая станция» предназначена для всесезонной эксплуатации. На ней будут располагаться два сюжетных арт-объекта: горка, которая привлекла внимание белого мишки, и арктическая станция с узлом связи на верхнем ярусе, а также разнообразные игровые объекты, выполненные преимущественно из деревянных материалов.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, реализованный проект будет содержать не только игровые формы, но и все необходимые объекты благоустройства: скамейки для отдыха, урны, освещение, видеокамеры, туалеты. Сама площадка будет разделена на две зоны – для дошколят и детей школьного возраста.

Фото: https://vk.com/wall-192959349_4836?z=photo-192959349_457241980%2Fwall-192959349_4836