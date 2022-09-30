В Мурманской Долине Уюта пройдёт Всероссийский день ходьбы

1 октября в Мурманской Долине Уюта пройдут мероприятия Всероссийского дня ходьбы. Присоединиться может каждый, независимо от пола, возраста и физических возможностей. Начало мероприятия – в 12.00.

Профессионалам и любителям спорта будет предложено два варианта дистанции: дети с родителями – 1 км, остальные участники – 3 км. При этом на первом километре спортсменов ждёт «полоса препятствий»: фотокросс, прыжки в длину, знакомые с детства «Классики» и игра на меткость «Кольцеброс». Также в рамках Дня ходьбы пройдет акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО».

Всероссийский день ходьбы впервые прошел в России в 2015 году в рамках Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 года. Ежегодно в нем участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 городах мира.

В одно и то же время на старт вышли участники всей страны: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Телемост позволил спортсменам передавать виртуальную эстафету в 11 городах в течение 11 часов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в Мурманске День ходьбы проводится с 2016 года в рамках международного движения «Спорт для всех. Главная цель акции – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.

Фото: https://gov-murman.ru