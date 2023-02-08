В мурманской Долине Уюта завершились лыжные гонки имени Тимура Баланина

В Мурманске прошли областные соревнования по лыжным гонкам среди любителей лыжного спорта имени «Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации» Тимура Павловича Баланина. Участие в мероприятии приняли порядка 100 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, ЗАТО Североморска, ЗАТО Александровска, Полярных Зорь, Кольского, Печенгского, Ковдорского округа и Кандалакшского района.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в классическом стиле на дистанции 10 км у женщин победу одержали мурманчане Евгения Прошина, Анна Посунько, а также спортсменки из Полярных Зорь Елена Солдатова и Марина Лаврентьева. На дистанции 5 км лучший результат показали Анна Малиновская из Североморска, мурманчанки Татьяна Денисова и Римма Митохина.

У мужчин на дистанции 15 км на первом месте Иван Рагуев, Виталий Кожедубов, Григорий Куксенок, Константин Нечаев из Мурманска, Денис Колованов из Полярных Зорь, Владимир Козарь из Печенгского района, Игорь Страуманис из Ковдорского округа. На дистанции 10 км в победителях кировчанин Александр Ляпин, Сергей Томилов из ЗАТО Александровска, Александр Сарайкин из Кандалакшского района, а также мурманчане Валентин Антипов, Виталий Накидень, Юрий Постников.

В свободном стиле у женщин на дистанции 5 км победителями стали мурманчанки Евгения Прошина, Ксения Москалева, Татьяна Соколова, Ирина Корниенко, спортсменка Кольского района Екатерина Шевякова и Ольга Абаровская из Полярных Зорь. На дистанции 3 км лучший результат у Татьяны Денисовой и Риммы Митохиной из Мурманска, Ларисы Карповой из ЗАТО Североморска. На дистанции 10 км среди мужчин на первом месте мурманчане Роман Радюков, Иван Селиванов, Алексей Бровин, Сергей Карякин, Андрей Захаров, спортсмен из Оленегорска Владимир Терехов и Игорь Страуманис из Ковдорского округа. На дистанции 5 км лучшими стали Сергей Козлов, Валентин Антипов, Виталий Накидень и Юрий Постников из Мурманска, Сергей Томилов из ЗАТО Александровска, Александр Сарайкин из Кандалакшского района.

Фото: https://gov-murman.ru