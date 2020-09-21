В Мурманской филармонии в рамках Национального проекта «Культура» закончен монтаж оборудования виртуального концертного зала

Областной бюджет профинансировал закупку аппаратуры стоимостью 10 миллионов рублей. Теперь в зале филармонии появилась возможность проведения многокамерной съемки с использованием разных ракурсов и крупных планов.

Оборудование позволяет транслировать филармонии свои программы в уже открытые и вновь открывающиеся в рамках нацпроекта «Культура» филиалы системы виртуальных концертных залов. В Мурманской области в 2020 году готовы к работе филиалы в Мончегорске, Апатитах, Кандалакше, Ковдоре и Полярном.

- С помощью трансляций концертов классической музыки в высоком качестве изображения и звука мы планируем расширять филармоническую аудиторию, - рассказала директор филармонии Виктория Чачина, - Прежде всего это важно для наших слушателей в городах области, ведь мурманчане могут побывать и на «живых» выступлениях. Виртуальный концертный зал обеспечивает «выравнивание возможностей», позволяя северянам стать свидетелями наиболее интересных музыкальных событий.