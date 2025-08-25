В мурманской гимназии № 5 завершается капитальный ремонт

В образовательном учреждении выполнена замена инженерных сетей, проведён ремонт актового и спортивного залов, учебных кабинетов, столовой и санитарных комнат. Завершаются работы по фасадам и монтажу оборудования.

В сентябре гимназия откроет свои двери для почти 600 учащихся.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова проверила готовность гимназии к новому учебному году.

«В этом году в регионе проходит масштабная модернизация образовательных учреждений. Капитально отремонтируют и оснастят 14 школ в Мурманске, Снежногорске, Заполярном, Видяево, Кировске, Мончегорске, Протоках, Териберке, Высоком и Верхнетуломском. Мы видим, что губернаторский план «На Севере – жить!» в синхронизации с национальными проектами даёт ощутимые результаты и позволяет создавать современные и безопасные условия для обучения детей», — отметила министр.

