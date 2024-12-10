В мурманской гимназии №7 появился мурал в честь Зои Космодемьянской

В День героев Отечества, в честь первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина в гимназии №7 Мурманска открыт мурал.

В церемонии приняли участие мурманские школьники, ребята исполнили Гимн России и почтили память Зои Космодемьянской минутой молчания.

Зоя Анатольевна Космодемьянская — красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Погибла от рук врага 29 ноября, став одним из символов самоотверженности и храбрости советского народа.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в честь Дня героев Отчества в Мурманской области в настоящее время открыто 13 муралов, посвящённых выдающимся гражданам нашей страны: Герою Российской Федерации, участнику СВО Сергею Николаевичу Бойко, Герою Советского Союза, участнику Мурманской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны Алексею Петровичу Генералову, капитан-лейтенанту Борису Владимировичу Гелетину, погибшему 12 августа 2000 года при исполнении воинского долга на АПЛ «Курск», основателю Института атомной энергии, главному научному руководителю атомного проекта в СССР, одному из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях, академику АН СССР Игорю Васильевичу Курчатову и другим.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28992&page=1